МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Instagram продолжает оставаться лидером соцсетей в России по количеству пользователей, а "ВКонтакте" — лидером по числу сообщений, говорится в ежегодном отчете Brand Analytics за октябрь 2021 года, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Штрафы соцсетям за отказ локализовать данные россиян вступили в силу

"Instagram по объему активной аудитории сохранил за собой первое место в России. Число активных авторов в соцсети в октябре 2021 года составило 38,1 миллиона, что несколько ниже показателя прошлого года – 42,8 миллиона авторов", — говорится в исследовании.

Там отмечается, что при этом по общему числу сообщений Instagram по-прежнему значительно уступает лидеру – "ВКонтакте". "И это отставание в 2021 году только возросло. Объем опубликованного за месяц контента в Instagram снизился практически в два раза – с 265 миллионов сообщений в октябре 2020 до 135 миллионов в октябре 2021 года", — сообщают исследователи.

Они добавляют, что "активность авторов, то есть среднее число сообщений, приходящееся на одного автора также заметно упала – с 6,2 до 3,6 публикаций (в месяц — ред.)". Во "ВКонтакте" активность авторов за год практически не снизилась и существенно выше показателя в Instagram – 17,2 сообщения за месяц на одного автора.

В целом расклад сил в топ-7 по числу активных авторов не претерпел изменений по сравнению с 2020 годом. Instagram сохранил за собой захваченное в 2020 году первое место. На втором месте "ВКонтакте" с 23,8 миллиона авторов в месяц, за ним с резким снижением идут YouTube с 8,5 миллиона, "Одноклассники" — 5,1 миллиона, TikTok — 4 миллиона, Facebook — 2,9, и Twitter — 0,6 миллиона авторов в месяц.

"Топ-7 площадок по объему публикуемого контента заметно изменился. "ВКонтакте" по-прежнему соцсеть №1 по числу сообщений, тройка лидеров тоже осталась прежней – это "ВКонтакте", Instagram и "Одноклассники". Изменения коснулись нижней части рейтинга – выросли по позициям Twitter и Youtube, а уступили свои места – Facebook и TikTok", — заключили в компании.