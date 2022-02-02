МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Общие продажи российского маркетплейса Ozon выросли в прошлом году в 2,3 раза, до 445 миллиардов рублей, сообщила компания. Прибыль Raiffeisen Bank в России за 2021 год увеличилась на 3,2%

"Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос более чем на 125%, составив более 445 миллиардов рублей по сравнению со 197 миллиардами рублей за 2020 год. Ozon превысил свой прогноз роста GMV в 120% по итогам года", — говорится в сообщении.

В том числе количество заказов в четвёртом квартале превысило 90 миллионов, что больше, чем за весь 2020 год (74 миллиона). А за весь прошлый год количество заказов превысило 220 миллионов.

Количество активных покупателей превысило 25 миллионов по сравнению с 13,8 миллиона в 2020 году. А только за прошлый квартал компания привлекла около 4 миллионов новых покупателей, прежде всего благодаря росту ассортимента и органическому притоку клиентов.

"В четвёртом квартале 2021 года Ozon обеспечил положительный операционный денежный поток, в первую очередь благодаря позитивной динамике оборотного капитала. По итогам квартала был зафиксирован положительный свободный денежный поток… В 2022 году Ozon ожидает рост GMV с учетом услуг на уровне 80% или более по сравнению с показателем 2021 года", — добавляется в сообщении.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября 2020 года Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов.