МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Признание Донецкой и Луганской народных республик может привести к оттоку IT-специалистов из России, однако это также способно ускорить импортозамещение и выдачу лицензий компаниям в данной отрасли, заявила РИА Новости CEO IT-компании Getmobit Мария Рукавишникова. Названы главные тренды в российском IT-секторе в 2022 году

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.

"Скачок курса валют, рост цен на логистику и продукты, к сожалению, это вполне ожидаемый сценарий (после признания республик — ред.), при котором мелких компаний станет ещё меньше, а крупные получат возможность стать ещё больше — за счет первых. Также небольшие компании не обладают такой финансовой подушкой, как крупные, чтобы удерживать персонал в период кризиса. Увы, но усилится утечка кадров, в том числе и за рубеж", — сказала Рукавишникова.

При этом, по ее словам, ситуация не является патовой. "В связи с возникшими рисками компании и правительство ускорят госзакупки и все проекты по импортозамещению. Часть того, что планировалось реализовать в 2024 году, станет возможным уже в этом. Под эти задачи регулирующие органы могут ускорить прохождение процедур, необходимых для выдачи сертификатов российским IT-компаниям", — добавила Рукавишникова.

По словам эксперта, до конца года рынок IT в России стабилизируется, но с учетом нового диапазона цен. При этом, важную роль в восстановлении сыграет формирование новых цепочек поставок, в том числе с Китаем.