МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. "Яндекс", которому принадлежит международный бренд Yango, развивает сервис доставки в странах Латинской Америки, соответствующая платформа будет функционировать в регионе под названием Yango Delivery, подтвердили РИА Новости в компании. Стоимость бензина на автозаправках в США вновь побила рекорд

"Мы никогда не скрывали, что разрабатываем технологии мирового уровня и экспериментируем с ними на международных рынках. Тестирование доставки в Чили не исключение, а началось оно еще в 2021 году", — сообщили в компании в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что сотрудников для этого сервиса ищут в Перу, Мексике и Чили.

Сервис Yango — сокращение от Yandex Go — бренд группы компаний "Яндекс.Такси". Бренд "Яндекс.Такси" развивает не только онлайн-заказ такси, но и каршеринг, аренду самокатов и несколько сервисов — в числе которых, помимо Yango, например, "Яндекс.Драйв" и Ultima. Бренд "Яндекс.Такси" активно работает над развитием сервисов не только в РФ, но и над тем, чтобы они были представлены на рынках Европы, Средней Азии, Ближнего Востока и Африки.