Правительство обсудит меры антимонопольного контроля на цифровых рынках
Правительство обсудит повышение мер антимонопольного контроля на цифровых рынках в четверг
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы правительства России, орган исполнительной власти в четверг рассмотрит меры, направленные на антимонопольный контроль в условиях современных цифровых рынков.
Отмечается, что правительство обсудит внесения изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Они будут направлены на повышение эффективности мер антимонопольного контроля, защиту прав и интересов участников цифровых рынков от проявлений монополистической деятельности, подчеркнула пресс-служба.
https://1prime.ru/itb/20220707/837404980.html
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