МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы правительства России, орган исполнительной власти в четверг рассмотрит меры, направленные на антимонопольный контроль в условиях современных цифровых рынков. Правительство рассмотрит внесение изменений в закон "О связи"

Отмечается, что правительство обсудит внесения изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Они будут направлены на повышение эффективности мер антимонопольного контроля, защиту прав и интересов участников цифровых рынков от проявлений монополистической деятельности, подчеркнула пресс-служба.