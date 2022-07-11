МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Илон Маск, генеральный директор Tesla и самый богатый человек в мире, в пятницу заявил, что аннулирует сделку по покупке Twitter за 44 млрд долларов, потому что оператор соцсети нарушил множество положений договора о слиянии. Илон Маск раздумал покупать Twitter

Председатель Twitter Брет Тейлор написал в аккаунте на этой платформе микроблогов, что совет директоров планирует подать в суд, чтобы настоять на выполнении договора о слиянии.

"Совет директоров Twitter настроен завершить сделку по цене и на условиях, согласованных с Маском…", — написал он.

В документах адвокаты Маска указали, что Twitter не ответил или отказался ответить на многочисленные запросы информации касательно фальшивых и спам-аккаунтов на своей платформе, что важно для бизнес-показателей компании.

Маск также сказал, что отказывается от соглашения, потому что Twitter уволил высокопоставленных руководителей и одну треть специалистов по подбору квалифицированных кадров, нарушив свое обязательство "по сохранению практически в неизменном виде структурных составляющих нынешней бизнес-организации".

Решение Маска, вероятно, приведет к длительному судебному разбирательству между миллиардером и 16-летней компанией из Сан-Франциско.

Как говорят источники, Twitter нанял американскую юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP, пока готовится подать иск к Маску и обязать его завершить приобретение компании.

Twitter планирует подать иск в начале этой неделе в Делавэре, уточнили источники.

Дела о спорных слияниях и приобретениях, которые рассматриваются в судах Делавэра, чаще обычного завершаются тем, что компании договариваются о пересмотре условий сделок или покупатель выплачивает продавцу определенную сумму за срыв сделки, а не тем, что судья обязывает стороны завершить сделку. Это связано с тем, что целевые компании часто заинтересованы в снятии неопределенности вокруг своего будущего и готовы двигаться дальше.

Twitter, по словам осведомленного источника, надеется, что судебные слушания начнутся через несколько недель и завершатся через несколько месяцев.

"Я бы сказал, что Twitter хорошо готов в юридическом плане и будет доказывать, что предоставил Маску всю необходимую информацию и что Маск всего лишь ищет предлог, чтобы отказаться от сделки", — считает Энн Липтон, заместитель декана по аналитике на юридическом факультете университета Тьюлейн.

Акции Twitter в пятницу после завершения основной сессии упали на 6% до 34,58 доллара. Это на 36% ниже цены в 54,20 доллара за акцию, которую Маск согласился заплатить за Twitter в апреле.

По условиям соглашения Маск должен заплатить Twitter отступные в размере 1 млрд долларов, если не сможет завершить сделку в связи с такими причинами, как, например, неспособность собрать финансовые средства для покупки компании или отказ со стороны регуляторов. Однако условие об отступных не будет применяться, если Маск откажется от сделки по собственным соображениям.

Отказ Маска от сделки и обещание Twitter решительно бороться за ее завершение омрачают будущее компании и динамику ее акций как раз тогда, когда растущие процентные ставки и потенциальная рецессия бьют по Уолл-стрит.

Акции конкурентов в сегменте онлайн-рекламы в 2022 году упали в среднем на 45%, тогда как бумаги Twitter снизились всего на 15%, поскольку в последние месяцы они держались благодаря сделке с Маском.

Дэниел Айвз, аналитик Wedbush, считает, что документы, поданные Маском, являются плохой новостью для Twitter.

"Это катастрофический сценарий для Twitter и его совета директоров, поскольку теперь компании придется бороться с Маском в долгой судебной тяжбе, чтобы отыграть сделку и/или получить отступные в размере 1 млрд долларов как минимум", — написал он в заметке для клиентов.