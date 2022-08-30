МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями одобрила приобретение "Яндексом" Delivery Club, а VK — "Новости" и "Дзен", требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ФАС получила ходатайства VK и "Яндекса" по сделкам о покупке сервисов

"ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и Яндекса. Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках", — сказано в релизе.

Ведомство отметило, что для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", не должно быть преимуществ по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки.

"Яндекс" также не должен принимать меры, направленные на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов, подчеркнула ФАС.

В свою очередь, оператор "Новостей" и "Дзена" будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

В августе ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен".