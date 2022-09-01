МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Twitter Inc сообщил, что через несколько недель запустит опцию редактирования публикаций для платных подписчиков. Маск уведомил Twitter о расторжении договора о слиянии на новых основаниях

Пользователи Twitter годами требовали возможности редактировать свои твиты после публикации, чтобы исправлять в них ошибки и опечатки. В интернете на эту тему шутили, что Twitter скорее запустит какой угодно продукт, включая онлайн-рассылку, чем разрешит своим пользователям то, что чего они больше всего желают.

Теперь пользователи, которые платят 4,99 доллара в месяц за Twitter Blue, вскоре наконец смогут отредактировать свои твиты "несколько раз" в течение 30 минут после публикации, сообщил Twitter.

Почти на любой другой социальной платформе, включая Facebook* и Instagram* от Meta Platform* (признана экстремистской организацией в Росии), а также Reddit и Pinterest, возможность редактирования публикаций давно есть.

В настоящее время Twitter ведет юридическую борьбу с миллиардером Илоном Маском, который пытается разорвать соглашение о покупке компании за 44 млрд долларов.

В апреле, в тот же день, когда Маск раскрыл 9%-ную долю в Twitter, он опросил миллионы подписчиков на тему того, нужна ли им кнопка редактирования. Более 70% ответили утвердительно.

Twitter не раз спорил с наблюдателями о том, не приведет ли редактирование твитов к таким негативным последствиям, как распространение дезинформации.

Отредактированные твиты будут иметь специальный значок и временную метку, отображающую время последнего редактирования. Пользователи смогут нажать на этот значок и увидеть историю редактирования с предыдущими версиями поста.

Twitter уже экспериментировал с различными вариантами кнопки редактирования. У пользователей Twitter Blue, платного сервиса по подписке, в настоящее время есть доступ к опции, задерживающей публикацию на время до одной минуты, что позволяет пользователю просмотреть свой твит и при необходимости отменить публикацию.

Отвечая на вопрос о том, станет ли кнопка редактирования в конце концов доступна всем пользователям Twitter, представитель компании сообщила, что Twitter тестирует такую опцию, чтобы "увидеть заранее, что может произойти, если мы сделаем ее доступной для каждого".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.