МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 16, в том числе и для пользователей из России, передаёт корреспондент РИА Новости. Названа дата появления нового iPhone 14 в России

Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню "Настройки", после чего выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.

В новой операционной системе обновлён экран блокировки, теперь на нем можно в том числе показывать фото, настраивать стили шрифтов и отображать виджеты. Также появилась возможность создавать несколько экранов блокировки и переключаться между ними. Уведомления будут появляться в нижней части экрана блокировки.

Изменения также и коснулись сообщений: появилась возможность редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки, а получатели увидят всю историю правок. Отправку любого сообщения можно отменить в течение 2 минут.

Пользователем теперь стала доступна возможность делиться наборами вкладок с другими пользователями с помощью общих групп вкладок. В ходе совместной работы эти группы будут обновляться автоматически.

Кроме того, улучшено распознавание текста, теперь его можно распознать в том числе и на видео. А объект на фото может приподниматься над фоном, после чего его можно копировать и вставлять в такие приложения, как "Фото" и "Сообщения".