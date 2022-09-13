МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Самыми востребованными IT-специалистами в России стали программисты и разработчики, их ищут в 11% случаев, ещё по 10% от общего числа вакансий занимают аналитики и системные администраторы, следует из исследования, проведённого "Работа.ру" и Heaad, результаты которого есть у РИА Новости. Число заявок на российские IT-решения в 2022 году выросло вчетверо

В ходе исследования было проанализировано порядка 50 тысяч вакансий, опубликованных летом 2022 года.

"Чаще всего компании ищут программиста или разработчика (11%), аналитика (10%) и системного администратора (10%)", — говорится в исследовании.

Лидерами среди работодателей по количеству опубликованных вакансий являются "СБЕР" (2%), "Яндекс" (2%) и МТС (1%).

"Большинство вакансий IT-специалистов публикуется в Москве — почти 40%.

"IT-специалистам в целом предлагают в вакансиях от 73 тысяч ± 56,2 тысячи до 106,1 тысячи ± 86,2 тысячи российских рублей в месяц (среднее значение ± стандартное отклонение). В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза", — отмечается в исследовании.

Самой востребованной вакансией является программист (разработчик): компании ищут и чаще всего и предлагают им одну из наибольших заработных плат для неруководящей позиции — от 84,5 тысячи ± 61,7 тысячи до 143,4 тысячи ± 96,7 тысячи рублей.

Менеджеров продукта и тестировщиков компании ищут меньше — 9,1% и 7,7% соответственно, но предлагают зарплату больше, чем остальным маловостребованным специалистам. "Менеджер продукта получает от 97,2 тысячи ± 62,3 тысячи до 162,4 тысячи ± 122,2 тысячи рублей, а тестировщик — от 88,3 тысячи ± 55,4 до 137,1 тысячи ± 86 тысячи рублей", — говорится в исследовании.