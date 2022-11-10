МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Выручка VK (ранее — Mail.ru Group) по МСФО в третьем квартале 2022 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 24,1 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. На площадке VK Play зарегистрировалось более семи миллионов пользователей

"Общая выручка по МСФО VK выросла на 21% год к году до 24,1 миллиарда рублей (при этом общая скорректированная выручка VK с учетом выручки My.Games, продажу которой VK анонсировала 27 сентября 2022 года, выросла на 9% год к году до 32 миллиардов рублей). Основным драйвером роста стала онлайн-реклама", — говорится в отчете.

Общий скорректированный показатель EBITDA компании вырос на 16% в годовом выражении — до 9,8 миллиарда рублей благодаря росту рентабельности в сегментах "Социальные сети и коммуникационные сервисы" и "Образование" на 3 и на 34 процентных пункта соответственно.

"Общая чистая прибыль компании составила 41,2 миллиарда рублей против 2,3 миллиарда рублей общего чистого убытка годом ранее… На показатель чистой прибыли оказали влияние выход из "O2O-холдинга" и продажа международного игрового направления My.Games", — отметили в компании.

Выручка VK от рекламы в третьем квартале выросла на 29% в годовом исчислении — до 14,4 миллиарда рублей. Наиболее активным среди рекламодателей VK стал сегмент среднего и малого бизнеса (СМБ). Количество рекламодателей социальной сети "ВКонтакте" среди СМБ выросло на 65%, а инвестиции в продвижение со стороны этого сегмента — в два раза.

Выручка сегмента "Социальные сети и коммуникационные сервисы" в третьем квартале выросла на 24% — до 18,5 миллиардов рублей. В ней отражена в том числе выручка от проектов "Дзен" и "Новости" с момента их приобретения в начале сентября. Основными статьями дохода сегмента являются реклама и пользовательские платежи.

"ВКонтакте" остается главным источником выручки и сохраняет лидирующую позицию среди социальных сетей в России. Средняя месячная аудитория социальной сети выросла на 6,9% год к году до 76,9 миллиона пользователей, средняя дневная аудитория выросла на 7,1% год к году и до 49,4 миллиона пользователей. Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки "ВКонтакте" почти на 34% год к году по итогам квартала", — отметили в компании.