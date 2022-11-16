МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск сообщил во вторник, что Twitter возобновит продажу популярных у пользователей "синих галочек", служащих символом верификации аккаунта в социальной сети, 29 ноября. До этого компания ориентировочно планировала вернуть "синие галочки" на свою платформу несколько раньше. Сотрудники Twitter сравнили Маска с Волан-де-Мортом

"Перезапуск "синей галочки" верификации переносится на 29 ноября, чтобы убедиться в ее полной надежности", — сообщил Маск в своем микроблоге в твиттере.

После этой даты изменение верифицированного имени пользователя повлечет за собой потерю синей галочки, которая будет восстановлена лишь после того, "как Twitter подтвердит, что имя отвечает условиям сервиса", добавил Маск.

Желанной синей галочкой ранее маркировали только аккаунты политиков, знаменитостей, журналистов и других публичных персон. Однако ранее на этой неделе в Twitter была запущена опция подписки, открытая для любого, кто готов за нее платить. Цель — увеличить выручку, пока Маск пытается уговорить рекламодателей не покидать платформу.

На прошлой неделе глава Tesla заявил, что "синяя галочка", вероятно, "вернется в конце следующей недели".

В пятницу Twitter приостановил подписку на "синюю галочку" за 8 долларов в месяц на фоне активного роста числа фальшивых аккаунтов с такими символами. Маск возглавил социальную сеть неделей ранее, заплатив за нее 44 млрд долларов.