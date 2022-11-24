МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ рассчитывает, что российские производители общесистемного программного обеспечения (ПО) и систем управления предприятиями будут получать от экспорта своих продуктов за рубеж до 50% выручки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко ждет притока денег в экономику за счет искусственного интеллекта

"Общесистемное ПО и системы, которые достаточно универсальны, такие как ERP (системы управления предприятиями — ред.) — они обладают большим экспортным потенциалом. Мы рассчитываем до половины выручки компаний российских вендоров получать на зарубежных рынках. А с нишевыми решениями, скажем так, добычи нефти — сложнее, и там процентов 15 прогнозируется", — сказал Чернышенко журналистам в кулуарах в кулуарах конференции AI Journey.

По его словам, российский рынок не может быть закрытым и автократичным, чтобы на нем можно было окупать гигантские инвестиции, которые направляются в создание промышленных решений мирового уровня. "Поэтому мы в хорошем смысле обречены идти в другие страны и обеспечивать реальную конкуренцию признанным международным менеджерам, добиваясь своей справедливой роли на международном рынке", — отметил Чернышенко.

В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.