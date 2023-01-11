МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Компания Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей с целью увеличения доходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планом. Эксперты оценили последствия повышения ставок ЕЦБ в 2023 году

По информации источников, сотрудники Twitter обсуждали продажу некоторых имен пользователей по меньшей мере с декабря.

Как пишет издание, инженеры компании обсудили возможность проведения онлайн-аукционов, где люди могут предлагать цену за имена пользователей, являющиеся словами, цифрами или наборами символов, которые следуют за знаком @.

Источники добавили, что пока неясно, будет ли Twitter развивать этот проект и затронет ли этот план все имена пользователей или только часть.

В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.