МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Японский разработчик игровых консолей Nintendo планирует сохранить режим минимальной деятельности в России как минимум до конца 2025 года в том числе из-за наличия у компании обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров, следует из отчета российского юрлица за 2022 год. В Microsoft предупредили об опасности искусственного интеллекта

"Организация планирует, что режим минимальной деятельности будет действовать как минимум до конца 2025 года, в том числе из-за наличия у компании обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров. Решение о дальнейших действиях будет принято по истечении указанного срока", — говорится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании.

Добавляется, что организация "намерена провести подготовку к переводу компании в режим гибернации", что означает минимизацию деятельности, включая сокращение штата, расторжение договоров с поставщиками и покупателями, исполнение обязательств. "Компания планирует провести подготовку к гибернации до конца первого полугодия 2023 года", — отмечается в документах.

Как следует из отчетности российского юрлица компании, выручка российской "дочки" компании в 2022 году сократилась более чем в 6 раз — до 379,939 миллиона рублей. Валовая прибыль также снизилась в 6 раз и составила 86,285 миллиона рублей. Чистый убыток компании в 2022 году составил 233,204 миллиона рублей против чистой прибыли в 106,172 миллиона рублей за 2021 год.

Nintendo — японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем. В начале 2022 года компания компания приостановила поставки своих консолей в Россию