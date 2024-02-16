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2024
https://1prime.ru/itb/20240216/843084230.html
OpenAI представила нейросеть Sora для преобразования текста в видео
ИТ-бизнес
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Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. "Sora может генерировать видео длиной до минуты, сохраняя при... ПРАЙМ, 16.02.2024
ит-бизнес, технологии, новости, chatgpt, openai
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео.
"Sora может генерировать видео длиной до минуты, сохраняя при этом визуальное качество и следование текстовым подсказкам пользователя", — говорится в блоге OpenAI.
Компания опубликовала несколько видео, созданных по текстовым сценариям.
На одном из роликов "стильная женщина идет по токийской улице, залитой теплым светящимся неоном". Еще одно видео снято как "фотореалистическое изображение двух пиратских кораблей, сражающихся друг с другом внутри чашки кофе".
Глава OpenAI Сэм Альтман в соцсети X заявил, что компания "предлагает доступ ограниченному числу создателей" на этапе тестирования.