МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. Мишустин заявил о равных возможностях российских нейросетей и ChatGPT

"Sora может генерировать видео длиной до минуты, сохраняя при этом визуальное качество и следование текстовым подсказкам пользователя", — говорится в блоге OpenAI.

Компания опубликовала несколько видео, созданных по текстовым сценариям.

На одном из роликов "стильная женщина идет по токийской улице, залитой теплым светящимся неоном". Еще одно видео снято как "фотореалистическое изображение двух пиратских кораблей, сражающихся друг с другом внутри чашки кофе".

Глава OpenAI Сэм Альтман в соцсети X заявил, что компания "предлагает доступ ограниченному числу создателей" на этапе тестирования.