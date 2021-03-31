МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В апреле 2021 года претерпят ряд изменений выплаты семьям с детьми, причем как ежемесячные, так и единовременные. В частности, поменяется размер некоторых выплат и способы их оформления.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

С 1 апреля 2021 года одна из самых главных государственных поддержек теперь будет начисляться в новом размере. Если до этого семьи с детьми до восьми лет могли получать только 50 % от прожиточного минимума на ребёнка по региону, то в апреле они смогут рассчитывать на новый размер госпомощи в виде увеличения пособия на 75%, а то и на 100% от прожиточного минимума. Конечно, получать такое пособие смогут не все. Для этого необходимо пройти специальную проверку органами социальной защиты: будет учитываться доход семьи, недвижимость, банковские вклады. Самый главный критерий — доход семьи ниже прожиточного минимума по региону.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ

После индексации пособия с 1 февраля 2021 года сумма выплаты составила 18 886 рубля. Если вы работник Крайнего Севера, то размер пособия будет выше на районный коэффициент. Такая разовая выплата предоставляется одному из родителей сразу после рождения ребенка. При рождении двух, трёх или четырёх детей данное пособие приходится на каждого ребенка отдельно.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Это самая большая единовременная выплата, получившая достаточно изменений, за счёт которых поменялся порядок их начисления и сумма выплаты. Так, в 2021 году сумма маткапитала на первого ребенка, после индексации, составила — 483 881 рублей. На второго — при условии, что первый ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2007 по 1 января 2020 года — 639 431 рубля. Помимо этого, существует доплата за второго ребенка, если на первого маткапитал уже получали, в размере — 155 550 рублей.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Выплаты на детей до полутора лет могут получать как родители, так и родственники, которые смотрят за ребенком. На минимальную сумму могут рассчитывать мать ребёнка, отец или бабушка с дедушкой — даже если они официально не работают, пособие составляет в 2021 году 6 752 рублей. Если один из родителей работает, то размер пособия составит 40% от среднемесячного заработка.