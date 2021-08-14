МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев и адвокат Алиса Волхова объяснили в интервью "Российской газете", что неиспользованный отпуск не "сгорает" и может быть заменен денежной компенсацией по соглашению с работником. Россиян предупредили, кто и как может украсть их банковский пароль

По 122 статье Трудового кодекса России оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. У каждого сотрудника возникает такое право после шести месяцев непрерывной работы.

Гражданин может разбить отпуск на части, но каждая из них должна быть не менее двух недель, отметил профессор.

"По согласованию с работником, отпуск может быть перенесен на следующий год. Но не более. Если трудовая инспекция или прокуратура выявит факт не предоставления отпуска работнику на протяжении более двух лет, то это может стать основанием для привлечения организации или ее должностного лица к административной ответственности", — прокомментировал доктор юридических наук. Диетологи рассказали, почему "вредные" продукты не так уж и вредны

Профессор Соловьев напомнил, что понятия "сгоревшие" дни отпуска не существует. Работодатель следит, чтобы у сотрудника накапливались отпуска, так как в этой ситуации организации придется выплатить штраф или перечислить работнику при увольнении выплату за неиспользованные дни отпуска.

Адвокат Алиса Волхова сообщила, ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды могут предоставляться либо в рамках графика отпусков на очередной календарный год, либо по соглашению между работником и работодателем. Об этом сказано в письме Роструда № 1921-6 от 08.06.2007.

"Есть вариант замены части отпуска, превышающего 28 дней, денежной компенсацией — такое право даёт статья 126 ТК РФ. Но не у всех категорий работников есть удлиненный отпуск", — добавила Волхова.

Читайте также:

Эксперт объяснил, когда вашу "коммуналку" должно оплатить государство