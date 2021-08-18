МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Замена обычного бумажного паспорта на смарт-карту, то есть пластиковую карту со встроенным чипом, или цифровую копию документа не будет обязательной — граждане РФ смогут сами принимать решение, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. В Минцифры рассказали о планах отказа от бумажных паспортов

"Принято решение не делать это обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне — это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что фактически учетная запись на "Госуслугах" стала "прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде" — при использовании учетной записи пользователь подтверждает правомерность совершаемых действий.

Шадаев подчеркнул, что у коммерческих игроков и интернет-площадок наблюдается достаточно большой запрос на использование цифрового формата паспорта, так как это может помочь в борьбе с мошенничеством — при размещении объявлений о продаже товаров использование учетной записи на портале помогает идентифицировать пользователя.

В среду глава Минцифры сообщил, что решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца 2021 года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в июле заявил, что с декабря текущего года в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта.