МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Семьи, где ребенок был рожден суррогатной матерью, смогут получать маткапитал с 2022 года, сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Размер маткапитала на первого ребёнка составит более 503 тысяч рублей

В статье отмечается, что нововведение предусмотрено поправками министерства в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". На данный момент, если рожден ребенок от суррогатной матери и родителем для него является только отец, а его супруга только усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя.

"По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга — усыновителем ребёнка, получать материнский капитал", — сообщается в материале со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также отмечается, что проект закона был разработан в связи с поручением вице-премьера Татьяны Голиковой. На обсуждение в правительство он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет направлен до конца 2021 года.

"Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в проекте федерального закона "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", — сообщила пресс-службы Минтруда.

Отмечается, что общий объем обязательств федерального бюджета с принятием законопроекта превысит 10,4 миллиарда рублей.