КАЗАНЬ, 13 сен — ПРАЙМ. Российские родители приобрели путевки в детские лагеря на 10 миллиардов рублей в рамках программы возврата части их стоимости (кешбэка), сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

"Чуть более трех месяцев работала программа детского туристического кешбэка. Она завершилась 31 августа. Было приобретено 384 тысячи детских путевок на 10 миллиардов рублей. Возврат части стоимости составил почти 4,5 миллиарда рублей", — сказала Догузова.

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.