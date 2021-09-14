МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Минцифры России предложило разрешить ограничение или приостановку работы любых стредств связи и сетей во время чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Ведомство предлагает легализовать такие полномочия с марта 2022 года сроком на 6 лет. Проект постановления правительства опубликован на государственном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера… Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение шести лет", — говорится в проекте.

Сообщается, что помимо ограничения и приостановки связи власти планируют утвердить порядок приоритетного использования сетей. Приоритетными пользователями предлагают назначить Минобороны РФ, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию и координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Им будет предоставлено "первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей и средств связи" во время ЧС.

Решение о приоритетном использовании сетей и связи будет приниматься Минцифры совместно с приоритетными пользователями. Поясняется, что указанные меры смогут применить на основании анализа состояния средств связи и сетей в зоне ЧС, либо по предложению координационного органа государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, говорится в проекте.

Уточняется, что инициативы соответствующего координационного органа об органичении связи будут согласованы с Минцифры и рассмотрены немедленно.