МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. ГИБДД больше штрафует водителей за превышение средней скорости, пишет "Коммерсант" со ссылкой на официальный ответ ГУОБДД МВД России на запрос издания. Спорная (если учесть, что Правила дорожного движения не содержат понятия "средня скорость") практика просуществовала 7 лет. Размер штрафа составлял от 500 до 5 тысяч рублей.

"Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме",— цитирует газета ГУОБДД МВД России.

Эксперт рассказал водителям о "скрытых патрулях" ГИБДД

Как сообщает издание, в Москве не штрафуют за превышение средней скорости с августа, в Подмосковье — с мая-июня.

Ранее Генпрокуратура со ссылкой на информацию из Госавтоинспекции сообщила президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на необоснованность наказания, что практика штрафов за нарушение средней скорости прекращена.

По словам эксперта, "несмотря на очевидность необоснованного привлечения к ответственности автовладельцев за превышение средней скорости, ГИБДД в регионах до недавнего времени продолжала выносить постановления, а суды в массовом порядке их отменяли".

По мнению другого собеседника издания, эксперта по системам фотовидеофиксации Григория Шухмана, с технической точки зрения измерение средней скорости является корректным.

"Так называемая мгновенная скорость по факту является усредненной из нескольких в случае радарных измерений и точно такой же расчетной средней в случае измерения оптическим способом. С правовой же точки зрения главный вопрос — о месте и времени совершения нарушения, а также о том, допустимо ли измерять среднюю скорость на участках с несколькими разными ограничениями скорости", — цитирует газета эксперта.