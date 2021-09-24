МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Суд в американском штате Флорида назначил разбирательство по делу арестованного в США зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Джитвэя на ноябрь, говорится в документах, опубликованных в базе данных суда. Задержанный в США топ-менеджер "Новатэка" освобожден под залог

"Судебное разбирательство назначено на ноябрь 2021 года", — указано в документах.

Отмечается, что до этого, 12 октября, состоится совещание, на котором будет определен дальнейший порядок рассмотрения дела.

Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах.

По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов.

Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.

В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет — по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет — по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что компания не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера, его арест не скажется на деятельности компании.