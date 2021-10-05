МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российские власти планируют упростить найм подростков для работы в сфере цифровых и креативных индустрий, рассказал министр труда РФ Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Путин заявил, что рынок труда в России восстановился после пандемии

"На сегодняшний день развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Мы предлагаем для подобной работы упростить найм подростков", — сообщил Котяков.

По словам министра, для этого потребуется изменение законодательства. В случае, если соответствующие решения будут приняты, молодежь сможет монетизировать свои навыки и развивать качества, необходимые для работы во взрослой жизни.

На совещании Котяков также рассказал, что в России зарегистрировано около 880 тысяч безработных, четверть из них – моложе 30 лет.