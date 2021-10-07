МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Следствие просит Тверской суд Москвы принять решение об аресте бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, которая находится в статусе обвиняемой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. ОНК: Ракова не признает вины и считает, что не скрывалась

"В адрес Тверского суда поступило ходатайство ГУМВД России по Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.

Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере), у нее дома и на рабочем месте прошли следственные действия.

После того, как Ракова не явилась на работе и прекратила отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в розыск. Накануне в МВД сообщили, что бывашая замминистра находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.

Сбербанк, где до недавнего времени Ракова занимала должность вице-президента, сообщил, что уволил ее 4 октября.

По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что, занимая пост замминистра просвещения, в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были направлены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

Экспертиза выявила подделку отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее приближенных — у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой в период, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка — обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.