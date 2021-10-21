МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует упростить выдачу алкогольных лицензий для всех соискателей – соответствующие поправки министерство готовит ко второму чтению законопроекта об упрощении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, рассказал заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов, выступая на форуме алкогольной индустрии "Высший градус". В России фиксируют рост продаж алкоголя в сентябре

Чиновник, которого цитирует пресс-служба Минфина, сообщил, что правительство поддержало законопроект, внесенный костромской областной думой, и предусматривающий возможность устранения соискателем лицензии выявленных нарушений в заявлении и документах без отказа в выдаче лицензии.

"Это позволит существенно сократить время получения лицензии, так как соискателю не придётся повторно подавать заявление при выявлении технических нарушений, таких как искаженная или неполная информация в документах либо неуплаченных в установленный срок административных штрафов", – пояснил Коробутов.

Минфин, по его словам, подготовил поправки, позволяющие распространить эту практику не только на розничную продажу алкогольной продукции, но и на всех соискателей лицензий в алкогольной сфере.

Кроме того, поправками предусматривается возможность подачи заявления на выдачу лицензии в электронной форме с использованием ЕГАИС. Сейчас такой эксперимент проводится в Калининграде, и Минфин видит возможность распространить его на все субъекты РФ.

"Основная задача Минфина как регулятора алкогольного рынка, с одной стороны, – снижение объемов нелегального производства и оборота алкогольной продукции, с другой – формирование благоприятных условий для добросовестных участников рынка, соблюдение законных интересов потребителей", – подчеркнул Коробутов.