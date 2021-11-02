МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов в аэропортах столичного авиаузла, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание" сообщалось, что более 200 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром – в Москве туман.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах московского авиаузла по причине неблагоприятных метеоусловий", — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.