Транспортная прокуратура проводит проверку после задержек рейсов в Москве
Транспортная прокуратура начала проверку после отмен и задержек авиарейсов в московских аэропортах
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов в аэропортах столичного авиаузла, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание" сообщалось, что более 200 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром – в Москве туман.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах московского авиаузла по причине неблагоприятных метеоусловий", — говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства проверят соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
https://1prime.ru/legal/20211102/835104054.html
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