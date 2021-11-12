МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Туристы исключённой из единого реестра туроператоров компании "Музенидис Трэвел" уже могут писать заявления для получения компенсаций, сообщила РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Наталия Осипова. "Музенидис Трэвел" опубликует порядок действий для пострадавших туристов

Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке Mouzenidis стал испытывать трудности после смерти в марте своего основателя и главы Бориса Музенидиса. Ранее в пятницу российская группа компаний "Музенидис Трэвел" объявила, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами, а Ростуризм исключил компании группы из единого реестра туроператоров.

"После исключения туркомпании из реестра туроператоров начинается официальная процедура подачи туристами заявлений в страховую компанию. Как правило, туристы могут обращаться к турагентам, которые им всегда помогут в оформлении этих документов и проконсультируют. Сделать это можно уже с сегодняшнего дня. Турагенты уже начали готовить списки клиентов", — сказала Осипова.

По информации Ростуризма, туроператор по состоянию на 31 марта 2020 года получил от 27 тысяч российских туристов порядка 18 миллионов евро. Деньги были переведены в центральный офис греческого Mouzenidis Travel, но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили.

"Музенидис Трэвел" ранее в пятницу уже объявил, что готовит иск к Mouzenidis Travel с целью взыскать ущерб.