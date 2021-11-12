МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Туристы исключённой из единого реестра туроператоров компании "Музенидис Трэвел" уже могут писать заявления для получения компенсаций, сообщила РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Наталия Осипова.

" Туристы в Египте

"Музенидис Трэвел" опубликует порядок действий для пострадавших туристов

Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке Mouzenidis стал испытывать трудности после смерти в марте своего основателя и главы Бориса Музенидиса. Ранее в пятницу российская группа компаний "Музенидис Трэвел" объявила, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами, а Ростуризм исключил компании группы из единого реестра туроператоров.

"После исключения туркомпании из реестра туроператоров начинается официальная процедура подачи туристами заявлений в страховую компанию. Как правило, туристы могут обращаться к турагентам, которые им всегда помогут в оформлении этих документов и проконсультируют. Сделать это можно уже с сегодняшнего дня. Турагенты уже начали готовить списки клиентов", — сказала Осипова.

По информации Ростуризма, туроператор по состоянию на 31 марта 2020 года получил от 27 тысяч российских туристов порядка 18 миллионов евро. Деньги были переведены в центральный офис греческого Mouzenidis Travel, но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили.

"Музенидис Трэвел" ранее в пятницу уже объявил, что готовит иск к Mouzenidis Travel с целью взыскать ущерб.