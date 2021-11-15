МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россиянам может грозить уголовное наказание за несанкционированную установку камеры видеонаблюдения в подъезде жилого дома. Как рассказал агентству РИА Новости юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров, наказание может составить лишение свободы на срок до двух лет. Не дождетесь. Дилеры отменили новогодние распродажи автомобилей

Хантимиров пояснил, что в целом российское законодательство не запрещает устанавливать камеры в подъездах жилых домов в целях безопасности. Однако на это требуется согласие 51% жильцов.

Такое решение может быть принято на общем собрании собственников жилья.

Если видеокамеру монтируют без согласия соседей, то управляющая компания или товарищество собственников жилья (ТСЖ) могут потребовать демонтировать это устройство.

Есть несколько условий, как должна быть установлена видеокамера:

Она не должна быть напрямую направлена на соседскую дверь.

Если при открытии двери видно, что происходит в чужой квартире — это незаконно.



Юрист напомнил, что ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (вплоть до лишения свободы) предусмотрена Уголовным кодексом РФ, но в большинстве случаев нарушителей просто штрафуют. Более строгое наказание может быть вынесено судом, если запись с такой камеры публикуется в интернете.

А вот установку камеры, вмонтированной в глазок входной двери, согласовывать не нужно, так как дверь считается частью квартиры.