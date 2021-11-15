МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 6 декабря рассмотрение жалоб корейской Samsung Electronics и ее российской "дочки" на решение нижестоящей инстанции, запретившей им продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, следует из опубликованного в понедельник определения суда. Samsung Electronics увеличил чистую прибыль

Арбитражный суд Москвы по иску швейцарской компании Sqwin SA в июле запретил ответчикам Samsung Electronics и ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот.

Конкретные модели мобильных устройств в решении суда не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования. Рассмотрев обращение, суд в октябре принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в России, — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Решение пока не вступило в законную силу.

В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.

Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.