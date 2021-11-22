МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Раскрыто предназначение секретной кнопки на столе Путина

Инициаторы законопроекта ранее подчеркивали, что документ подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками, он утверждает возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумаге с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства. Как утверждали авторы инициативы, соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, пройти собеседование дистанционно и заключить трудовой договор.

Создание возможности ведения электронного документооборота ускорит оформление официальных трудовых отношений, отмечали разработчики проекта. Так, работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы своей электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление работодателем данных. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему.

Кроме того, данные требования применяются только касательно документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено существующим трудовым законодательством. При этом о переходе на электронный кадровый документооборот работодатель обязан уведомить работников, которые в свою очередь могут отказаться от этого.

Электронный документооборот может осуществляться работодателем путем использования единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений "Работа в России", включая взаимодействие через портал госуслуг и муниципальных услуг, или собственной информационной системой работодателя, соответствующей требованиям ТК РФ.

Законом предполагается использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись при подписании электронных документов.