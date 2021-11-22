МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала российского оператора связи Tele2 на 825,5 тысячи рублей за злоупотребление доминирующим положением в связи с повышением тарифов в январе, сообщает ведомство. "Одноклассники" обжалуют решение суда о штрафе

"В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825 500 рублей за злоупотребление доминирующим положением", — говорится в сообщении.

ФАС в феврале 2021 года возбудила дело в отношении "Т2 Мобайл" после того, как в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи — рост затронул более 12 миллионов абонентов-физических лиц и составил в среднем 13%. Повышение стоимости обосновывалось увеличением затрат оператора.

В сентябре антимонопольная служба сообщила, что завершила рассмотрение дела. ФАС установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Тогда ведомство потребовало от оператора снизить тарифы. Оператор Tele2, в свою очередь, заявил, что открыт к диалогу с ФАС по требованию о снижении тарифов и намерен отстаивать свою позицию в рамках юридических процедур.

После сообщения ФАС о наложении штрафа, в пресс-службе Tele2 РИА Новости сообщили, что оператор "выбирает форму правовой защиты" в связи с этим делом. "Мы выбираем форму правовой защиты, но в любом случае всегда исходим из интересов клиентов Tele2", — указали в компании.