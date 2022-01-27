МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Цена копий пакета документов в русскоязычном сегменте даркнета начинается от 300 рублей, представила свою оценку "Лаборатория Касперского". В "Лаборатории Касперского" рассказали о новых уловках мошенников

"Персональная информация остаётся привлекательной мишенью для мошенников. Например, в русскоязычном сегменте даркнета пакет со сканом паспорта, селфи с паспортом, ИНН, СНИЛС стоит от 300 рублей, а только скан паспорта с ИНН — в среднем 100 рублей", — говорится в сообщении.

В ходе исследования "Лаборатории Касперского", посвящённого цифровым привычкам, 30% российских респондентов отметили, что выкладывали в социальных сетях личную информацию о себе, в частности, номер телефона, домашний адрес или место работы.

Каждый десятый делился конфиденциальными данными, включая документы, и потом жалел об этом. Такие действия являются примером овершеринга — публикации излишней информации о себе, пояснили эксперты. При этом эксперты призывают не паниковать человеку, если он обнаружил в открытом доступе свои личные данные.

"Если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить. Сегодня компании обязаны делать это по закону, к тому же многие организации дорожат своей репутацией и идут навстречу в подобных просьбах", — отметила эксперт "Лаборатории Касперского" по контентному анализу Анна Ларкина. Исследование показало, как россияне относятся к безопасности гаджетов

Накануне Дня защиты персональных данных, который отмечается во всем мире 28 января, она также рассказала о базовых правилах, которые позволят обезопасить личные данные. Во-первых, нужно регулярно обновлять приложения и операционную систему, обращать внимание на настройки приватности в соцсетях и на популярных платформах.

"Обращайте внимание на то, у каких приложений на смартфоне есть доступ к личной информации и какие разрешения им выдали, не давайте приложениям разрешения, которые им не нужны для выполнения своих функций", — рекомендует эксперт.