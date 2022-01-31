МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Предложение о запрете уничтожать конфискованные и санкционные продукты необходимо подробно обсудить, заявил глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.

Ранее газета "Известия" сообщила, что глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил запретить уничтожать конфискованные и санкционные продукты, правки предлагается внести в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". По словам Нилова, эти продукты в дальнейшем можно направить на государственные и муниципальные нужды.

"Такой законопроект требует дополнительного обсуждения, с одной стороны, уничтожать качественные продукты не имеет смысла, однако здесь все замешано в одну кучу — и санкционные продукты, и изъятые у браконьеров", — пояснил Майоров РИА Новости в понедельник.

По его мнению, если эти продукты предлагается направлять на государственные и муниципальные нужды, то государству следует самостоятельно продумать, как оно будет обеспечивать качество и безопасность продукции.

"Если мы такие полномочия предоставляем Роспотребнадзору, то это потребует дополнительных расходов", — пояснил сенатор.

При этом продукты в результате проверки могут не пройти оценку качества и безопасности, отметил он.

"Идея понятна, требует обсуждения", — пояснил парламентарий.