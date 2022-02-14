2022-02-14T17:28:39+03:00
2022-02-14T17:28:39+03:00
2022-02-14T17:28:39+03:00
2022
https://1prime.ru/legal/20220214/836064285.html
Минюст разработал проект реестра неплательщиков алиментов
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Минюст разработал законопроект, предусматривающий создание в России реестра неплательщиков алиментов, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также... ПРАЙМ, 14.02.2022
право, общество , новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минюст разработал законопроект, предусматривающий создание в России реестра неплательщиков алиментов, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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