МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минюст разработал законопроект, предусматривающий создание в России реестра неплательщиков алиментов, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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