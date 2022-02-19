МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию России, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. Разведка ДНР добыла план наступления Киева

По ее словам, Бастрыкин призвал провести тщательное и всестороннее расследование случившегося.

По данным источника РИА Новости, в субботу 19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области предположительно разорвался снаряд в километре от государственной границы России с Украиной.