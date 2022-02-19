МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию России, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По ее словам, Бастрыкин призвал провести тщательное и всестороннее расследование случившегося.

По данным источника РИА Новости, в субботу 19 февраля на территории Тарасовского района Ростовской области предположительно разорвался снаряд в километре от государственной границы России с Украиной.

 