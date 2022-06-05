МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Британские юридические фирмы и адвокаты все чаще отказываются от работы с россиянами и российскими компаниями на фоне спецоперации РФ на Украине и западных санкций. Об этом пишет газета Financial Times. Европа упорно бьет по своей экономике, пытаясь насолить России

Один из юристов рассказал изданию, что юридические компании также начали проводить тщательные проверки потенциальных клиентов из России, независимо от того, находятся ли они под санкциями или нет, перед принятием решения о возможном сотрудничестве.

Юрист из компании Red Lion Chambers Джонатан Фишер сообщил Financial Times, что "есть определенные знаки того, что юридические фирмы держатся подальше от работы с россиянами и думают дважды об этом в некоторой степени из соображений репутации".

Газета пишет, что юристам на фоне сложившейся ситуации приходится отказываться от одних из самых прибыльных источников дохода, так как россияне были второй самой крупной группой участников коммерческих разбирательств в судах Англии после британцев.

Среди примеров, когда западные юристы отказались от работы с россиянами, издание приводит отказ адвокатов работать с банком ВТБ, а также представлять Российскую Федерацию по делу ЮКОСа в Лондоне.

Однако, как подчеркивает газета, британским юристам официально не запрещается представлять россиян, даже попавших под санкции. Но в таком случае, им необходимо получить специальную государственную лицензию.