МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий сокращение до одного дня срок, в течение которого должны быть заморожены активы клиентов финансовых организаций на основании решений Совета Безопасности ООН. ГД приняла закон о праве президента вводить специальные финансовые меры

Документ приводит антиотмывочное законодательство в соответствие с международными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и устраняет отдельные недостатки. При этом сокращается предельный срок для блокировки операций с денежными средствами или иным имуществом лиц, которые включены в перечни организаций и физлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета безопасности ООН.

ЗНовый закон сократит действие решения Совбеза ООН до одного дня. Росфинмониторинг должен уведомлять о таком решении финансовые организации в срок до 4 часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации — не позднее 20 часов заморозить операции указанных лиц.

При этом клиенты финорганизаций смогут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене таких санкций в некоторых случаях, например, при отсутствии самостоятельных источников дохода, совершении платежей по заключенным ранее контрактам, покрытии чрезвычайных расходов.

На размораживание активов финорганизациям также отводится максимум 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения Совбезом ООН.

Закон должен вступить в силу с 1 декабря 2022 года.