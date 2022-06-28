Путин подписал закон о создании типовых оборонных контрактов
Путин подписал закон о создании типовых контрактов при выполнении оборонного заказа
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании типовых контрактов при выполнении оборонного заказа.
Согласно закону, "головной исполнитель и исполнитель" обязаны заключать контракты по государственному оборонному заказу с учетом положений типовых условий контрактов. Правительство получает право определять типовые условия таких контрактов.
Отмечается, что нововведения поспособствуют обеспечению юридической точности контрактов и повышению эффектности деятельности головных исполнителей и исполнителей при выполнении государственного оборонного заказа.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
https://1prime.ru/legal/20220628/837319116.html
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