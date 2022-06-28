МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании типовых контрактов при выполнении оборонного заказа. Путин упростил отпуск ценностей из Госфонда на экстренные нужды

Согласно закону, "головной исполнитель и исполнитель" обязаны заключать контракты по государственному оборонному заказу с учетом положений типовых условий контрактов. Правительство получает право определять типовые условия таких контрактов.

Отмечается, что нововведения поспособствуют обеспечению юридической точности контрактов и повышению эффектности деятельности головных исполнителей и исполнителей при выполнении государственного оборонного заказа.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.