МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 6 июля рассмотрит в третьем чтении законопроект, который предполагает введение оборотных штрафов для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении". Госдума рассмотрит проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении"

Согласно тексту законопроекта, деятельность владельцев крупных информационных ресурсов в России без размещения на ресурсе электронной формы обратной связи, без регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, без создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юридического лица влечет административный штраф на граждан — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц — от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки.

Также предусматриваются штрафы за повторное нарушение, за неисполнение обязанности установить программу для электронных вычислительных машин для определения количества российских пользователей интернет-ресурса, за непредставление или несвоевременное представления провайдером хостинга данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного лица, за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, которая не исполняет закон "о приземлении".