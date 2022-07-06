Госдума рассмотрит инициативу об ответственности за опасное вождение
Госдума рассмотрит в третьем чтении инициативу об ответственности за опасное вождение
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 6 июля рассмотрит в третьем чтении законопроект об ответственности водителей за опасное вождение.
По словам вице-спикера Ирины Яровой, инициатива поспособствует сохранению жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждению административных правонарушений и уголовных преступлений.
Законопроект вводит наказание для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без прав. Предполагается, что мера наказания варьируется от штрафа в 250 тысяч рублей до лишения свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
https://1prime.ru/legal/20220706/837392507.html
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