МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 6 июля рассмотрит в третьем чтении законопроект об ответственности водителей за опасное вождение. Госдума утвердила во втором чтении наказания за опасное вождение

По словам вице-спикера Ирины Яровой, инициатива поспособствует сохранению жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждению административных правонарушений и уголовных преступлений.

Законопроект вводит наказание для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без прав. Предполагается, что мера наказания варьируется от штрафа в 250 тысяч рублей до лишения свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.