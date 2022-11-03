МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. На портале госуслуг заработал сервис, с помощью которого потерявшие работу граждане смогут получить пособия по беременности и родами, сообщила пресс-служба Минцифры России. Пособие при рождении ребенка теперь можно оформить через "Госуслуги"

"Если беременная или недавно ставшая мамой женщина лишилась работы из-за закрытия предприятия, она может оформить пособие в онлайн-режиме на Госуслугах. Сервис запущен Минцифры России совместно с ПФР", — сказано в сообщении.

Указанное пособие вправе получить беременная или родившая женщина, а также женщина, усыновившая одного или нескольких детей до 3-х месяцев, если она потеряла работу в связи с ликвидацией организации, закрытием ИП или прекращением полномочий нотариуса частной практики и встала на учет в службу занятости в течение 12 месяцев.

Минцифры уточнило, что за стандартный отпуск выплата пособия будет производиться в течение 140 дней, в случае осложненных родов — 156 дней, при рождении двух и более детей — 194 дня. Заявление необходимо подать не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.