КРАСНОЯРСК, 15 фев — ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало иск в суд с требованием признать информацию о продаже вейпов на маркетплейсе Ozon запрещенной к распространению, сообщил глава управления Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале. Wildberries запретит продажу вейпов и курительных смесей

"Нами подан иск в суд с требованием признать информацию о продаже вейпов и никотинсодержащей продукции на страницах сайта "OZON" запрещенной к распространению на территории России", — сказано в сообщении.

По словам Горяева, в ходе мониторинга интернета было установлено, что на Ozon в открытом доступе содержится информация о продаже вейпов, с которой может ознакомиться любой пользователь. Иск находится в производстве Центрального районного суда Красноярска.

Во вторник сообщалось, что в соседней Хакасии три школьника из Абакана отравились после курения электронных сигарет и были госпитализированы. С начала года в Хакасии зарегистрировано уже пять случаев отравления детей после курения электронных сигарет.