МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал более 73 миллионов рублей с "Международного резервного банка" ("МР Банк", новое название Сбербанка на Украине), сказано в картотеке арбитражных дел. СМИ: суд в США передумал принуждать Маска дать показания о покупке Twitter

"Иск удовлетворить полностью", — говорится в карточке дела.

Всего Сбербанк подал к своей бывшей украинской "дочке", изъятой властями Украины, несколько исков на общую сумму около 615 миллионов рублей.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк" (Проминвестбанк), принадлежащего ВЭБу, и в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего Сбербанку. Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.

После этого решения СНБО Сбербанк заявил, что инициирует инвестиционный арбитраж с целью возмещения убытков. Банк сообщал, что потребует возместить убытки на основании межправительственного соглашения РФ и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

Нацбанк (центробанк) Украины тем временем еще в феврале 2022 года отозвал лицензию у "МР Банка".