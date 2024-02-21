2024-02-21T17:52:15+03:00
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2024
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Экспертиза установила у Блиновской недоимку в 906 миллионов рублей
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Экспертиза по уголовному делу блогера Елены Блиновской установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей, рассказала агентству РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. Блиновскую... ПРАЙМ, 21.02.2024
право, общество , новости, суд, елена блиновская, экспертиза
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Экспертиза по уголовному делу блогера Елены Блиновской установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей, рассказала агентству РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
Блиновскую арестовали в апреле 2023 года. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег.
"Сегодня ознакомилась с экспертизой — исходя из нее, сумма недоимки составила порядка 906 миллионов рублей", — сказала Сальникова.
Ранее Блиновскую перевели в СИЗО в связи с нарушением условий домашнего ареста, где она будет находиться до 26 апреля.