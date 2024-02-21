МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Экспертиза по уголовному делу блогера Елены Блиновской установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей, рассказала агентству РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. Суд взыскал в пользу Сбербанка средства с его бывшей украинской "дочки"

Блиновскую арестовали в апреле 2023 года. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег.

"Сегодня ознакомилась с экспертизой — исходя из нее, сумма недоимки составила порядка 906 миллионов рублей", — сказала Сальникова.

Ранее Блиновскую перевели в СИЗО в связи с нарушением условий домашнего ареста, где она будет находиться до 26 апреля.