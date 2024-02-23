С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Газпром экспорт" к немецкому энергоконцерну и импортеру газа Uniper, следует из материалов суда. Немецкий Uniper грозит иском из-за своих российских активов

"ООО "Газпром экспорт" – исковое заявление… Ответчики "Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ" (Uniper Global Commodities SE – ред.)… "МЕТА-Метанхандель ГмбХ" (METHA-Methanhandel GmbH – ред.)", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".

Исковые требования пока не уточняются, дата слушаний также не назначена. Иск "Газпром экспорта" зарегистрирован 21 февраля.

Ранее Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в Международный арбитражный суд. В январе гендиректор Uniper Майкл Льюис сообщил журналистам, что ожидает решения от арбитражного суда в споре с компанией "Газпром экспорт" летом. В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с газом, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией поставок и закупками по "завышенным" ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.

"Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признавая нарушения контрактов и правомерности заявленных требований о возмещении убытков.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.