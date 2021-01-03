МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. В начале текущего года Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки: показатель сократится до 4% в первом квартале и зафиксируется на этом уровне до осени, следует из проведенного "Известиями" консенсус-опроса. Банк России не преподнес сюрпризов

Такое решение будет принято на фоне замедления роста цен, сильного рубля и продолжающихся ограничений, связанных с коронавирусом. Однако ближе к концу 2021-го регулятор начнет поднимать ключевую ставку до "нейтрального" диапазона в 5-6%.

Если оправдаются риски распространения новых штаммов коронавируса и возникнут проблемы с вакцинами, ограничения будут более сильными и продолжительными, чем это ожидается сейчас. Тогда восстановительный рост будет откладываться на более поздний срок, а инфляция — быстро замедляться. В этом случае ЦБ может снизить ставку даже до 3,75% во втором квартале, прогнозирует стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Николай Минко.

Руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф Инвестиции" Евгений Дорофеев прогнозам, уже во второй половине 2021 года ЦБ станет увеличивать ключевую ставку. Это позволит предотвратить потенциальное формирование пузырей на рынке кредитования, в том числе ипотечного.

"Разворот цикла будет мягким. На конец 2021 года мы ожидаем ставку в диапазоне 4,5-5%", — отметил Евгений Дорофеев.