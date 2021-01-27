БЕРЛИН, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство ФРГ ухудшило прогноз по динамике ВВП страны в 2021 году, теперь ожидается рост на 3% вместо прогнозировавшихся ранее 4,4%, восстановление докризисного уровня ожидается в середине 2022 года, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Индекс потребительского доверия в Германии в феврале рухнул ниже прогноза

"Мы ожидаем в текущем, 2021 году, несмотря на пандемию, несмотря на ситуацию, которую мы имеем, рост в 3%. Это больше, чем в среднем в последние десять лет, но в то же время это рост, который нужно рассматривать в связи с падением на 5%, которое было в прошлом году", — заявил он в среду, представляя ежегодный отчет по экономике.

Он добавил, что правительство исходит из того, что "немецкая экономика со второй половины следующего года достигнет уровня, который был до вызванного коронавирусом кризиса".

Ранее в осеннем прогнозе министерство экономики опиралось на оценку роста в 2021 году на 4,4%. При этом данный показатель уже тогда был хуже весеннего прогноза 2020 года — тогда министерство рассчитывало на восстановительный рост на уровне 5,2%.

Оценка динамики ВВП страны министерством в 2020 году соответствует данным Федерального статистического бюро, которые были озвучены в середине января — падение на 5%. Это лучше осеннего прогноза, тогда министерство экономики ожидало падение на 5,5%. Восстановление экономики к уровню до пандемии министерство экономики ранее ожидало в начале 2022 года.