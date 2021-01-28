МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона, на учете в центрах занятости стоят 2,56 миллиона человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Роструд предупредил работодателей о новом виде мошенничества

"Численность безработных граждан снизилась с 4,8 миллиона человек до 4,4 миллиона. В центрах занятости мы также фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных, на текущий день состоят на учете порядка 2 миллионов 560 тысяч человек. Этот показатель был максимальным в сентябре, он превышал 3,7 миллиона человек", — сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.