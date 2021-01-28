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https://1prime.ru/macroeconomics/20210128/832918267.html
Численность безработных в России снизилась до 4,4 миллиона человек
Макроэкономика
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Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона, на учете в центрах занятости стоят 2,56 миллиона человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков. "Численность... ПРАЙМ, 28.01.2021
безработица, россия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона, на учете в центрах занятости стоят 2,56 миллиона человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Численность безработных граждан снизилась с 4,8 миллиона человек до 4,4 миллиона. В центрах занятости мы также фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных, на текущий день состоят на учете порядка 2 миллионов 560 тысяч человек. Этот показатель был максимальным в сентябре, он превышал 3,7 миллиона человек", — сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.